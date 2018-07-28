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Архив - Донецкая область

На одном из донбасских КПВВ идут мощные работы

28.07.2018 08:15
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На одном из донбасских КПВВ идут мощные работы

В КПВВ "Марьинка", что у донбасской линии разграничения, проводятся ремонтные работы по обустройству и приведению в надлежащее состояние контрольного пункта.

Вчера ход работу проконтролировали председатель Марьинского райгосадминистрации, руководитель районной военно-гражданской администрации Владимир Мороз вместе с директором департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой ОГА Артемом Литвиновым и заместителем директора департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Валерием Кобыжчей.

Представители властей пообщались с сотрудниками дорожной службы и погранслужбы Украины, выяснили проблемные вопросы по организации выполнения работ и потребности в предоставлении необходимой помощи.

Сейчас на КПВВ продолжается монтаж конструкций палаток для обустройства кровли над модулями для оформления автомобилей. Также завершается подготовка к монтажу санитарных модулей и модулей для ожидания граждан.

Ранее мы сообщали, что на обустройство контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" из областного бюджета выделили 10 миллионов грн. Планируется, что для граждан оборудуют отдельные комфортабельные комнаты для ожидания. Деревянные сооружения заменят другими модулями с мебелью и кондиционерами. В зонах осмотров автомобилей появятся навесы, которые защитят людей от дождя, ветра и снега. Осмотр авто будет проводится только в крытой зоне. Еще на КПВВ появятся санузлы с горячей и холодной водой.

Отметим, что обстройство всех четырех КПВВ на Донетчине ("Марьинка", "Гнутово", "Новотроицкое" и "Майорск") обещают завершить к концу года.



Теги: Донбасс, ремонт, пункт пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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