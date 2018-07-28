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Особый статус для Донбасса: нельзя давать России причину жаловаться
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия обвинит Украину в нежелании выполнять Минск, если закон об особом статусе Донбасса не продлят.
В интервью "Голосу Америки" Волкер подчеркнул, что Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса. По мнению дипломата закон не вступает в действие, потому что Россия не вывела войска. Но непродление Киевом этого закона Москва может использовать как причину жаловаться на Украину.
"Я не вижу никакого вреда в продлении действия этого закона, - отметил Волкер. – Вместе с тем, Россия будет использовать остановку действия закона как причину жаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять минские требования. Поэтому просто не давайте России этого аргумента".
Напомним, что в октябре 2017 года украинский парламент продлил на год особый порядок для захваченного Донбасса. Закон не вступит в силу до тех пор, пока РФ не выведет войска из региона и не выполнит всех условий блока по вопросам безопасности.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, особый статус, Волкер
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