Переговоры по Донбассу: почему «хромает» «нормандский формат»

28.07.2018 19:40

По мнению политолога Михаила Пашкова (содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова), переговоры в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе не дают быстрого результата, поскольку в них вовлечено много интересов стран-участниц. Своя линия есть и у США.



""Нормандский формат" – это как многослойный пирог. Там есть директорат, который собирается, есть советники, президенты. Там включены очень разные структуры, поэтому для выхода на высший президентский уровень проходит много разных встреч. Разные технологии используются: и американская отдельная линия, и сам "нормандский формат"", - заявил Пашков в интервью "Радио Свобода", сообщает РПД "Донецкие новости".

По словам эксперта, в этом переговорном процессе позиция Украины по урегулированию конфликта на Донбассе четко оговорена.



"Мы выступаем за многоформатную миротворческую миссию, в состав которой будет входить и военный контингент, и полицейский, и гражданский. Это временная международная администрация, которая бы получила контроль над всей территорией [Донбасса] и в перспективе – готовила бы выборы, - пояснил Пашков. - Это понимают и наши западные партнеры, и очень хорошо американцы. Тот же [спецпред Госдепа США по вопросам Украины Курт] Волкер об этом же говорит, и немцы, и французы. Это единственно возможный на сегодняшний день вариант. То, что сегодня предлагает Россия по линии соприкосновения и охране наблюдательной миссии ОБСЕ – это в какой-то степени замораживание конфликта".



Напомним, что, по мнению Пашкова, до середины 2019 года прогресса в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе ожидать не стоит.