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Появились новые сведения о пересечении донбасской линии разграничения
28.07.2018 09:30
За минувшие сутки, 27 июля, через КПВВ у донбасской линии разграничения последовало 45,5 тысячи человек и 6,6 тысячи транспортных средств.
Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, статистика пересечения по каждому КПВВ выглядит следующим образом:
"Майорск" - 10129 человек и 1258 транспортных средств;
"Марьинка" - 11368 человек и 2146 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 10751 человек и 2122 транспортных средств;
"Гнутово" - 4734 человек и 1105 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 10548 человек.
Напомним, что в КПВВ "Марьинка" сейчас активно ведутся работы по благоустройству.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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