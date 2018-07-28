Расширенная сводка с Донбасского фронта: обстрелы по направлениям и невосполнимая потеря

28.07.2018 13:00

Сегодня, 28 июля, полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины представил расширенную сводку с Донбасского фронта за минувшие сутки.



По словам Гуцуляка, 27 июля военнослужащими из состава Объединенных сил зафиксировано 34 вражеских обстрела.



На Донецком направлении защитники Украины 21 раз попадали вчера под прицельные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск.



На Приморском направлении противник применял запрещенное минскими соглашениями вооружение, выпустив в период с 17:40 до 21:00 около 35 мин из минометов калибров 120 и 82 мм по воинам ОС у Лебединского и Водяного. Также оккупанты вели в томй раойне активные обстрелы из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов.



Из пехотного вооружения оккупанты вели огневые провокации вчера и по защитникам н.п. Широкино, Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Красногоровка, трижды - в районе Павлополя, Гнутово и Авдеевки, пять раз - по защитникам Лебединского.



На Луганском направлении вчера зафиксировано 13 вражеских обстрелов из гранатометов различных типов и другого пехотного вооружения. Происходило это в районе н.п. Майорск, Желтое, Новотошковское, дважды - вблизи Золотого. Восемь раз под обстрелами оккупантов находились защитники Крымского, где враг также применял вооружение БМП.



"Подразделения Объединенных сил уверенно ведут оборону, и с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, несколько раз адекватно подавляли вражескую огневую активность, применяя исключительно штатное пехотное вооружение, - сообщил полковник. - К сожалению, в результате боевых действий 27 июля погиб один наш защитник, 1974 г.р.".

Ранее мы сообщали, что в пятницу в зоне операции Объединенных сил подорвался "Ронин", воевавший за Украину, и погибли оккупанты.

Сегодня в зоне ООС зафиксировано 4 прицельных обстрела со стороны оккупантов.