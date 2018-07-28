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Сегодня на Донбассе стреляли из гранатометов
Полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины сообщил о ситуации на линии соприкосновения сегодня, 28 июля.
"С полуночи украинскими военными зафиксировано 4 прицельных вражеских обстрелов, - отметил Гуцуляк. - Ночью российско-оккупационные войска проявили активность в районе Крымского, Светлодарска, Лебединского и Широкино, где зафиксировано вражеские обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия".
По словам полковника, с начала текущих суток на Донбассе потерь среди украинских военнослужащих в результате боевых действий нет.
Напомним, что вчера на Донбассом фронте был побит июльский рекорд обстрелов. Также в пятницу в зоне ООС подорвался "Ронин", воевавший за Украину, и погибли оккупанты.
Также была опубликована новая карта "горячих точек" Донбасского фронта.
Теги: Донбасс, гранатомет, обстрелы, фронт, ООС
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- Расширенная сводка с Донбасского фронта: обстрелы по направлениям и невосполнимая потеря13:00
- Сегодня на Донбассе стреляли из гранатометов12:45
- "Горячие точки" Донбасса: появилась карта обстрелов из зоны ООС12:30
- Угольную отрасль Украины нужно спасать: рецепт от главы НПГУ12:15
- Донбасских боевиков злят беспилотники СММ ОБСЕ12:00
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- На Донетчине иномарка сбила ребенка11:30
- Генсек ОБСЕ встретился на Донбассе с командующим ОС и побывал на КПВВ11:15
- Обнародованы тревожные новости с Донбасса13:40
- Жителей Донбасса учили защищаться от радиации13:20
- Расширенная сводка с Донбасского фронта: обстрелы по направлениям и невосполнимая потеря13:00
- Сегодня на Донбассе стреляли из гранатометов12:45
- "Горячие точки" Донбасса: появилась карта обстрелов из зоны ООС12:30
- Угольную отрасль Украины нужно спасать: рецепт от главы НПГУ12:15
- Донбасских боевиков злят беспилотники СММ ОБСЕ12:00
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