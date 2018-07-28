Сегодня на Донбассе стреляли из гранатометов

28.07.2018 12:45

Полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины сообщил о ситуации на линии соприкосновения сегодня, 28 июля.



"С полуночи украинскими военными зафиксировано 4 прицельных вражеских обстрелов, - отметил Гуцуляк. - Ночью российско-оккупационные войска проявили активность в районе Крымского, Светлодарска, Лебединского и Широкино, где зафиксировано вражеские обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия".



По словам полковника, с начала текущих суток на Донбассе потерь среди украинских военнослужащих в результате боевых действий нет.

Напомним, что вчера на Донбассом фронте был побит июльский рекорд обстрелов. Также в пятницу в зоне ООС подорвался "Ронин", воевавший за Украину, и погибли оккупанты.



Также была опубликована новая карта "горячих точек" Донбасского фронта.