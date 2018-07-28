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В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"
28.07.2018 21:40
Известный блогер и журналист Денис Казанский сообщил, что в оккупированном Донецке на маршруты вышли распиаренные российские ПАЗики (те самые, которые выдают за собранные в "ДНР" автобусы "Донбасс"). Вышли – и сразу насмешили народ.
"Смотрю, а у них пластиковые бутылки, вставлены под крышку капота, чтобы двигатель не перегревался. Ахахаха, реально, у новых автобусов - баклажки торчат. Похоже, эти бутылки у ПАЗиков и ГАЗелей прямо с конвейера в комплекте идут, - пишет Казанский на своей странице в Фейсбуке. - Господи, зачем этим людям все эти бесконечные войны, научились бы лучше автобус собрать так, чтобы двигатель нормально охлаждался радиатором без бутылки из мусорника".
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, оккупанты, автобусы
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