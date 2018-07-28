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В Донецкой области сегодня насмерть разбились люди
Столкновение грузовика и легкового автомобиля произошло сегодня, 28 июля, в 7.05 утра на автодороге вблизи Владимировки, между Волновахой и Никольским (Донетчина). В результате ДТП 2 человека погибли, многие пострадали.
По предварительным данным, водитель "Рено Магнум", выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю . В результате аварии 6 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Водитель легкого автомобиля и еще одна пассажирка погибли. Кроме того, сейчас в шоковом состоянии находится 6-летний ребенок. Все пострадавшие госпитализированы в больницу Волновахи.
48-летний водитель грузовика житель Мариуполя, а другие пассажиры "Рено" из Днепропетровска.
Группы реагирования патрульной полиции обеспечивают безопасность на месте происшествия, а следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, вчера еще смертоносное ДТП произошло на автодороге Бахмут - Горловка. В результате аварии 3 человека погибли, еще 7 - получили травмы различной степени тяжести.
Теги: Донбасс, полиция, смерть, ДТП
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