В России готовят диверсантов для Донбасса

28.07.2018 22:00

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает практику подготовки т.н. военнослужащих 1 и 2 Армейских корпусов ("армии" т.н. "ДНР" и "ЛНР") оккупантов по отдельным военным специальностям на территории РФ.



Так, на одном из полигонов Ростовской области осуществляется подготовка диверсионно-разведывательных групп. Кандидаты для прохождения обучения определяются по результатам тщательного отбора как из числа т.н. военнослужащих оккупационных войск, так и российских наемников (граждан РФ).



"Основу курса составляют огневая подготовка с использованием оружия различного типа, рукопашный бой и минно-взрывное дело. Занятия проводятся под руководством инструкторов подразделений специального назначения ВС РФ", - отмечают в ГУР.