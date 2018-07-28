Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В России готовят диверсантов для Донбасса

28.07.2018 22:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России готовят диверсантов для Донбасса

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает практику подготовки т.н. военнослужащих 1 и 2 Армейских корпусов ("армии" т.н. "ДНР" и "ЛНР") оккупантов по отдельным военным специальностям на территории РФ.

Так, на одном из полигонов Ростовской области осуществляется подготовка диверсионно-разведывательных групп. Кандидаты для прохождения обучения определяются по результатам тщательного отбора как из числа т.н. военнослужащих оккупационных войск, так и российских наемников (граждан РФ).

"Основу курса составляют огневая подготовка с использованием оружия различного типа, рукопашный бой и минно-взрывное дело. Занятия проводятся под руководством инструкторов подразделений специального назначения ВС РФ", - отмечают в ГУР.



Теги: Россия, Донбасс, разведка, оккупанты, диверсанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх