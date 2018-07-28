- В России готовят диверсантов для Донбасса22:00
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"21:40
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Как затопление шахт может ударить по Донбассу21:00
- Переселенцев продолжают терзать проверками20:40
- Донбасс: оккупанты утопили танк20:20
- Прифронтовая Авдеевка сегодня молилась за мир и Украину20:00
- Переговоры по Донбассу: почему «хромает» «нормандский формат»19:40
- 8 мирных жителей были ранены на Донбассе19:20
- Донбасский узел: эксперт увязал коррупцию в Украине, Минские договоренности и "большую сделку"19:00
В России готовят диверсантов для Донбасса
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает практику подготовки т.н. военнослужащих 1 и 2 Армейских корпусов ("армии" т.н. "ДНР" и "ЛНР") оккупантов по отдельным военным специальностям на территории РФ.
Так, на одном из полигонов Ростовской области осуществляется подготовка диверсионно-разведывательных групп. Кандидаты для прохождения обучения определяются по результатам тщательного отбора как из числа т.н. военнослужащих оккупационных войск, так и российских наемников (граждан РФ).
"Основу курса составляют огневая подготовка с использованием оружия различного типа, рукопашный бой и минно-взрывное дело. Занятия проводятся под руководством инструкторов подразделений специального назначения ВС РФ", - отмечают в ГУР.
Теги: Россия, Донбасс, разведка, оккупанты, диверсанты
- Россия усилит "войска" на Донбассе: разведка узнала план
- Российско-террористические войска поплатились за срыв режима тишины: озвучены потери противника
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоразведки «ТОРН»
- Оккупанты Донбасса готовят удар?
- Такого не было давно: улицы Донецка буквально набиты террористами и российскими военными - пользователи соцсетей уверены, кровавой бойни не избежать
- Россиянин прибыл командовать на Луганщину
- В России готовят диверсантов для Донбасса22:00
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"21:40
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Как затопление шахт может ударить по Донбассу21:00
- Переселенцев продолжают терзать проверками20:40
- Донбасс: оккупанты утопили танк20:20
- Прифронтовая Авдеевка сегодня молилась за мир и Украину20:00
- Переговоры по Донбассу: почему «хромает» «нормандский формат»19:40
- 8 мирных жителей были ранены на Донбассе19:20
- Донбасский узел: эксперт увязал коррупцию в Украине, Минские договоренности и "большую сделку"19:00
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"21:40
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Как затопление шахт может ударить по Донбассу21:00
- Переселенцев продолжают терзать проверками20:40
- Донбасс: оккупанты утопили танк20:20
- Прифронтовая Авдеевка сегодня молилась за мир и Украину20:00
- Переговоры по Донбассу: почему «хромает» «нормандский формат»19:40
- 8 мирных жителей были ранены на Донбассе19:20
- Донбасский узел: эксперт увязал коррупцию в Украине, Минские договоренности и "большую сделку"19:00
- Страшное преступление на Донбассе: мужчину и женщину забили лопатой и сожгли18:38
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали22:15
- Тривожні ознаки діабету21:00
- В Украине запретили известный лекарственный препарат15:38
- Почему любители хлеба каждый день губят свое здоровье13:20
- Медики назвали популярный антибиотик смертельно опасным11:35
- Врачи назвали неожиданные продукты, продлевающие жизнь08:15
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт13:11
- Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения20:48
- СМИ раскрыли, как Ахметов готовится к предстоящим президентским выборам и кого он поддержит
- Из-за перевозчиков и проблем с пенсиями в Донецкой области гибнут люди
- «Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение
- У "ДНР" большие проблемы: артиллерия ВСУ стреляла новыми снарядами артсистемы "Гиацинт"
- Смертельный взрыв на кладбище в Горловке: данные журналиста и разведки
- Назван самый полезный овощ для здоровья кишечника
- Обнародованы тревожные новости с Донбасса
- В Горловке продолжают «ремонтировать» крыши. Люди в ярости. Зреет бунт. ВИДЕО
- В оккупированной Макеевке боевики ходят по домам и проверяют телефоны