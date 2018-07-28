Война на Донбассе: сегодня под обстрел попали позиции воинов ОС у четырех населенных пунктов

28.07.2018 08:00

По данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), в течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.



Обстрелы зафиксированы у Крымского, Светлодарска, Лебединского и Широкино.



Напомним, что вчера на Донбассом фронте был побит июльский рекорд обстрелов. Также в пятницу в зоне ООС подорвался "Ронин", воевавший за Украину, и погибли оккупанты.