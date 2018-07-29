Донбасс как разменная монета: идет большой торг

29.07.2018 22:20

Россия использует Донбасс для торга с Западом, а все обсуждения касательно минских договоренностей и миротворцев - способ затянуть ситуацию. Для РФ важно, чтобы регион остался бременем, которое не дает Украине развиваться и выйти из-под ее геополитического влияния. Такое мнение в эфире информационного проекта "Первые о главном. Комментарии " на телеканале ZIK высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.



Эксперт убежден: Россия будет делать всё, чтобы вопрос Донбасса решался на ее условиях. "Если РФ захочет, может решить это за две-три недели. Но, конечно, здесь присутствует большой торг Кремля с коллективным Западом. Поэтому пока ставки не настолько высокие, Кремль и дальше будет продолжать играть в эту игру", - считает политтехнолог.



Кроме того, он подчеркнул: до украинских парламентских выборов, которые намечены на осень 2019-го, ситуация не сдвинется. "Они ждут изменений политической власти и тогда уже будут "новые форматы" или "договоренности". России не подходит вариант, когда Украина получит Донбасс на наших условиях. Ведь тогда вообще не понятно, зачем было входить в эту авантюру ", - отметил Голобуцкий.







По его словам, для Кремля важно, чтобы Украина получила назад Донбасс, как "гирю на ногах", что поможет оставить Украину в геополитике РФ. "Поэтому все варианты - от Минских договоренностей к миротворцам - обсуждаются только для того, чтобы затягивать время и не решать этого вопроса", - рассказал эксперт.



Голобуцкий убежден: в течение, по меньшей мере, двух лет на Донбассе не будет ни миротворческой миссии, ни референдума. Далее же все будет зависеть от украинской политической элиты. "Ведь ситуация в нашей стране тоже может измениться, - поясняет он. - Например, следующая власть может получить мандат, чтобы вообще забыть эту тему, или же провести федерализацию".



Эксперт считает важным, чтобы политики во время предвыборной кампании заявляли не общие вещи о "возвращении Донбасса и Крыма", а четко - как это должно происходить и на каких условиях.