Донбасс: опубликованы свежие данные о штурме линии разграничения

29.07.2018 08:15

Контрольные пункты въезда-выезда, что у донбасской линии разграничения, за прошлые сутки пересекли 38900 человек и 5,3 тысячи транспортных средств.



Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, статистика пересечения по каждому из КПВВ выглядит следующим образом:



"Майорское" - 7980 человек и 1030 транспортных средств;



"Марьинка" - 9090 человек и 1745 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 8445 человек и 1645 транспортных средств;



"Гнутово" - 3735 человек и 895 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 9630 человек.