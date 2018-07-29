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Донбасс: опубликованы свежие данные о штурме линии разграничения
29.07.2018 08:15
Контрольные пункты въезда-выезда, что у донбасской линии разграничения, за прошлые сутки пересекли 38900 человек и 5,3 тысячи транспортных средств.
Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, статистика пересечения по каждому из КПВВ выглядит следующим образом:
"Майорское" - 7980 человек и 1030 транспортных средств;
"Марьинка" - 9090 человек и 1745 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 8445 человек и 1645 транспортных средств;
"Гнутово" - 3735 человек и 895 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 9630 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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