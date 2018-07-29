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Идут проверки "жилищных выплат" переселенцам
Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил о проведении провекри эффективности использования средства госбюджета, которые ежемесячно выделяются переселенцам для покрытия расходов на проживание.
По словам Пацкана, будет проанализирована ситуация с выплатами за 2017 год и I полугодие текущего года. Отчет по соответствующему аудиту планируется заслушать в конце сентября.
Председатель Счетной палаты добавил, что подавляющее большинство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из-за нехватки средств на собственное жилье вынуждены арендовать квартиры. "Ежегодно из государственного бюджета выделяются значительные суммы, чтобы помочь переселенцам покрывать хотя бы часть расходов на жилье. И который год подряд мы слышим много нареканий по их выплате от людей, которые из-за оккупационных действий России потеряли свои дома в Крыму или на востоке Украины", - отметил Пацкан..
Он напомнил, что предыдущий аудит выявил ряд недостатков в выплате помощи переселенцам. В частности, не было должного учета ВПЛ, зафиксированы случаи нарушения порядка предоставления ежемесячной помощи. "Проводились как переплаты, так и задержки до 4-х месяцев с проведением выплат. Значительно отличались цифры Минсоцполитики и уполномоченных органов соцзащиты по количеству семей, которые получили денежную помощь", – подчеркнул глава Счетной палаты.
Предварительный аудит показал, что из-за отсутствия надлежащего бюджетного планирования и распределения ассигнований между распорядителями бюджетных средств, 41,3 млн грн бюджетных назначений остались не распределенными, а 1,1 млн грн – возвращено в государственный бюджет.
"Я надеюсь, что уполномоченные органы прислушались к нашим рекомендациям и результаты аудита, который продолжается, покажут более эффективный подход к выплатам. Мы должны положить конец халатному расходованию средств украинцев", – отметил Пацкан.
Теги: Донбасс, жилье, выплаты, переселенцы, ВПЛ
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