- На Донетчине недвижимость выросла в цене20:20
- Хуг признал, что СММ ОБСЕ видит лишь то, что ей дают видеть19:40
- На Донетчине помогли переселенцам19:20
- Как решить пенсионные проблемы переселенцев: Донбасс SOS дал рекомендации19:00
- Книжный рынок Донецка: упадок, покупатели в камуфляже и воспевание оккупантов18:40
- Референдум для Донбасса: чего хочет Путин и почему он этого не получит18:20
- Запад и РФ торгуются за охваченный войной Донбасс и будущее Украины18:00
- В оккупированном Донбассе пропадает и дорожает газ17:20
- Силовая операция по освобождению Донбасса: почему это опасно и напрасно17:00
- Идут проверки "жилищных выплат" переселенцам16:40
Эксперт: мир на Донбассе без потерь для Украины невозможен
Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист, уроженец Луганской области Дмитрий Снегирев уверен, что мирные переговоры о прекращении вооруженного противостояния на Донбассе возможны только в двух вариантах. Первый - признание Украиной своего поражения, и как следствие - потеря определенных территорий. Второй - признание Украиной своей победы.
Снегирев напоминает, что сейчас наши американские партнеры требуют от Украины продлить действие закона об особом статусе Донбасса. По словам спецпреда Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, продление действия этого закона ничего на самом деле не изменит.
"Ничего не изменится с сегодняшнего дня и до того дня, когда действие закона будет продолжено, - заявил, в частности, Волкер. - Напротив, Россия будет использовать приостановлении действия закона в качестве причины жаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента".
В свою очередь, Снегирев отмечает, что все мирные переговоры во время военных действий, несмотря на их формат - нормандский или минский - идут вокруг двух вопросов: поражение или победа.
"Президенту Украины нужно четко признаться с характером переговоров: что будет основным - признание поражения или признание победы. Если президент выбирает мирный путь (а он неоднократно декларировал, что он - "президент мира", а не войны), он должен набраться мужества и взять на себя персональную ответственность и объяснить народу Украины, что достижение мира с Россией возможно лишь путем признания Украиной определенных политических потерь, а именно: принятие закона об особом статусе, закона о выборах на оккупированных территориях и закона об амнистии", - отмечает эксперт.
При этом Снегирев, ссылаясь на исторический опыт, напоминает, что все соглашения, подписанные с Россией, не стоят даже того бумажки, на котором они написаны. "Не будем глубоко погружаться в историю, достаточно вспомнить Будапештский меморандум, согласно которому Россия является одним из гарантов территориальной целостности Украины в обмен на отказ Украины от ядерного статуса. Если мы уже вспомнили этот меморандум и ядерный статус, соответственно, единственным сдерживающим моментом агрессивных действий со стороны России является именно восстановление этого статуса", - уверен сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа".
Снегирев отмечает, что на сегодня ядерное оружие является фактором сдерживания, а не оружием нападения. По его мнению, в связи с вооруженной агрессией РФ Украина должна требовать денонсации Будапештского меморандума и создание условий для возвращения ядерного потенциала как оружия сдерживания.
"В Украине есть все технические и финансовые возможности, чтобы в течение года восстановить ядерный статус и войти в клуб ядерных держав", - считает историк.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, ядерное оружие
- Битва за Донбасс: дипломатический фронт
- Путин хотел отобрать у Украины все Причерноморье
- Касьянов: "На каждый наш отремонтированный и свежепокрашенный танк противник перебрасывает на Донбасс десятки, которых в русской глубинке - тысячи"
- Шкиряк о Донбассе: "У меня ощущение, что мы будем вынуждены освобождать нашу землю военным путем"
- "Война еще очень далека от завершения", - Порошенко считает, что Донбасс будет освобожден от российских оккупантов после ввода Миссии ООН
- Мирослав Гай: "Где прячутся путиновские войска на Донбассе? Откуда стреляют минометки? Из школ, детских садов, между домами и с территорий больниц"
- На Донетчине недвижимость выросла в цене20:20
- Хуг признал, что СММ ОБСЕ видит лишь то, что ей дают видеть19:40
- На Донетчине помогли переселенцам19:20
- Как решить пенсионные проблемы переселенцев: Донбасс SOS дал рекомендации19:00
- Книжный рынок Донецка: упадок, покупатели в камуфляже и воспевание оккупантов18:40
- Референдум для Донбасса: чего хочет Путин и почему он этого не получит18:20
- Запад и РФ торгуются за охваченный войной Донбасс и будущее Украины18:00
- В Северодонецке авто влетело в холодильник у остановки17:39
- В оккупированном Донбассе пропадает и дорожает газ17:20
- Силовая операция по освобождению Донбасса: почему это опасно и напрасно17:00
- Россия пытается заставить Запад предать Украину20:40
- На Донетчине недвижимость выросла в цене20:20
- Переселенцев продолжают лишать выплат20:00
- Хуг признал, что СММ ОБСЕ видит лишь то, что ей дают видеть19:40
- На Донетчине помогли переселенцам19:20
- Как решить пенсионные проблемы переселенцев: Донбасс SOS дал рекомендации19:00
- Книжный рынок Донецка: упадок, покупатели в камуфляже и воспевание оккупантов18:40
- Референдум для Донбасса: чего хочет Путин и почему он этого не получит18:20
- Запад и РФ торгуются за охваченный войной Донбасс и будущее Украины18:00
- В Северодонецке авто влетело в холодильник у остановки17:39
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали22:15
- Тривожні ознаки діабету21:00
- В Украине запретили известный лекарственный препарат15:38
- Почему любители хлеба каждый день губят свое здоровье13:20
- Медики назвали популярный антибиотик смертельно опасным11:35
- Врачи назвали неожиданные продукты, продлевающие жизнь08:15
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт13:11
- Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения20:48
- Смертельный взрыв на кладбище в Горловке: данные журналиста и разведки
- Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"
- Из-за перевозчиков и проблем с пенсиями в Донецкой области гибнут люди
- «Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»
- У "ДНР" большие проблемы: артиллерия ВСУ стреляла новыми снарядами артсистемы "Гиацинт"
- Обнародованы тревожные новости с Донбасса
- Страшное преступление на Донбассе: мужчину и женщину забили лопатой и сожгли
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"
- Как затопление шахт может ударить по Донбассу
- Донбасс: опубликованы свежие данные о штурме линии разграничения