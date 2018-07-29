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Как решить пенсионные проблемы переселенцев: Донбасс SOS дал рекомендации

29.07.2018 19:00
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Как решить пенсионные проблемы переселенцев: Донбасс SOS дал рекомендации

Представители Общественной организации Донбасс SOS упрекает правительство за то, что до сих пор не утвержден порядок, из-за отсутствия которого пенсионерам-переселенцам не выплачивают задолженность за предыдущие месяцы.

"Май отличился значительными задержками в выплатах, а также отменой пенсионных выплат полностью, в том числе и тем пенсионерам, кто выезжал только на короткий срок на временно оккупированную территорию или за границу, или не выезжал вообще, - напоминает Донбасс SOS. - Кроме того, Кабинет министров до сих пор не утвердил порядок, из-за отсутствия которого пенсионерам не выплачивают задолженность за предыдущие месяцы.

По мнению общественников, крайне важно:

1. Пенсионному фонду Украины - возобновить выплаты пенсии тем лицам, которым они были незаконно прекращены в мае-июле 2018. А также предоставить разъяснения относительно технологических изменений процесса проведения верификации ВПЛ, а также оснований невыплаты пенсии гражданам, не выезжавших за границу или не выезжали на временно оккупированную территорию более чем на 60 дней;

2. Кабинету министров в целом и Министерству социальной политики Украины в частности - как можно быстрее принять Порядок получения суммы пенсии, социальных выплат, не выплаченных за прошедший период, который должен соответствовать действующему законодательству Украины и не содержать дискриминационных положений; утвердить альтернативную систему назначения и контроля за социальными выплатами, открепив необходимость становиться на учет ВПЛ для получения пенсионных выплат.



Теги: Донбасс, Кабмин, переселенцы, ВПЛ, пенсии
 
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