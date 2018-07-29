Морг Горловки пополнится трупами боевиков со взорванного "Урала"

29.07.2018 09:42

В ночь на 29 июля в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) шли ожесточенные бои. У оккупантов – потери, сообщила военнослужащая ВСУ Виктория Руденко.



"Всю ночь на разных участках были ожесточенные бои... Но в основном мы работали в ответ на любой выстрел... Макаки этой ночью получили хорошо… Наших ребят это конечно не вернет (речь о вчерашних потерях в районе Крымского – прим. ред.), но все равно приятно, что работников ордловских моргов работой завалили… В Горловский морг, например, поедут лапти с зашквареного Урала", - пишет Виктория на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, что за минувшие сутки, 28 июля, оккупанты Донбасса 25 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.



Произошло боестолкновение, есть потери.



В период с полуночи до 7 утра 29 июля оккупанты Донбасса 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников в зоне проведения операции Объединенных сил.