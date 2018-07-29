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На Донбассе есть проблемы с доступом к правосудию
На подконтрольной украинскому правительству части Донбасса провели опрос работников судебной и правоохранительных систем. В результате выявили много проблем в отношении доступа жителей к правосудию.
Во время анкетирования судьи, прокуроры, адвокаты и следователи полиции смогли измерить глубину этих проблем. Об этом, комментируя результаты исследования, рассказал заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида, сообщает РПД "Донецкие новости" со ссылкой на "Громадське радіо"
"Мы пытались выявить, отличаются ли чем-то проблемы правосудия на Донбассе от общеукраинских проблем. Мы все знаем, что право на справедливый суд является в целом проблемой по Украине. Это обусловлено и проведением судебной реформы, результаты которой людям пока не видны, - отметил Куйбида. - Что касается Донбасса, проблема кадрового голода, которая в целом характерна для судебной системы, там имеет свои причины, и она более глубокая. Она затрагивает и кадровый голод в следственных органах, что, пожалуй, самая большая проблема".
В качестве примера он привел слова одного из следователей полиции, который работает вблизи линии разграничения: "Это кадровый голод, отсюда не отпускают никого. Либо увольнение, либо работай дальше. Это называется – не ценят нас, просто заставляют работать там, где ты не хочешь работать".
Эксперт отмечает, что на Донбассе существует и проблема недостаточной мотивации работников правоохранительной системы.
"Проблему кадрового голода полиция решает путем командировки в зону ООС следователей из других регионов, которые работают по 2 месяца, получают статус, который дает определенные льготы. Много уголовных дел имеют вид заявления о совершении преступления и много решений об изменении следователей. И всё. И этих дел так много, а расследовать их… Чем ближе к линии разграничения, тем меньше там работает человек. И дела пылятся", – рассказывает Куйбида.
Он также добавил, что в прошлом году, когда проводились интервью и фокус-группы, социологи столкнулись с ситуацией, когда в одной области льготы за работу в зоне боевых действий есть, а в другой нет.
"Как сами следователи пытались объяснить, это было связано с бездействием руководства одной из областей, - делится Куйбида. - Законодательство предусматривает определенные дополнительные выплаты, но они мизерные. Следователи жаловались, что у них даже нет служебного автотранспорта, что если человека задержали, то им приходилось на своем собственном транспорте возить его в суд, что часто довольно далеко. В связи со сменой подсудности некоторые районы, например, Станица Луганская до сих пор не имеет своего суда, который бы восстановил работу, поэтому следователям приходится ездить в другие районы, что занимает очень много времени. С этим же сталкиваются и обычные люди, которые за правосудием вынуждены ехать довольно далеко. Часто люди сталкиваются с тем, что нет даже удобного транспортного сообщения, чтобы приехать с утра или в обед на судебное заседание и вернуться в тот же день назад. Поездка в суд может занять несколько дней, и не факт, что дело будет рассматриваться".
Теги: Донбасс, опрос, следователь, правосудие, проблемы
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