На Донбассе с воздуха замечены бронетехника, гаубицы и минометы

29.07.2018 11:45

Мониторинг отвода вооружения на Донбассе, проведенный с помощью беспилотников СММ ОБСЕ 26 и 27 июля, показал, что его не придерживаются ни воины Объединенных сил, ни оккупанты Донбасса.



Так, 26 июля в подконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия снова зафиксировал 2 самоходные гаубицы (2С3 "Акация", 152 мм) в н. п. Вершина (63 км к северо-востоку от Донецка), а БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 1, вероятно, зенитный ракетный комплекс (9К35 "Стрела-10") недалеко от н. п. Золотое-3 (Стахановец, 61 км к западу от Луганска) — все указанные единицы вооружения размещены в нарушение линий отвода.



27 июля в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 3 миномета (предположительно 2Б11/2С12 "Сани") в боевом положении на южной окраине н. п. Донецкий (49 км к западу от Луганска), размещенные там в нарушение линий отвода.



Миссия зафиксировала боевые бронированные машины (ББМ) в зоне безопасности. 26 июля в подконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 5 ББМ (две БМП-1, две БМП-2 и одну типа БМП), 1 командно-штабную машину (БМП-1КШ "Поток-2") и 4 бронетранспортера (БТР-70) возле н. п. Муратово (51 км к северо-западу от Луганска).



В тот же день БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 1 боевую машину пехоты (БМП-1) вблизи н. п. Золотое-4 (Родина, 60 км к северо-западу от Луганска), а также 1 бронированную разведывательную машину (БРМ-1К) и новые позиции (не зафиксированы по данным наблюдения от 24 июля 2018 года) недалеко от Золотого-3 (Стахановец).



Также 26 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 1 БРМ-1К и 1 МТ-ЛБ вблизи н. п. Озаряновка (быв. Перше Травня, 52 км к северу от Донецка), а также 2 БМП-2 и 1 МТ-ЛБ возле н. п. Мироновский (62 км к северо-востоку от Донецка).



27 июля наблюдатели видели 1 БТР-60 недалеко от н. п. Капитаново (49 км к северо-западу от Луганска) и 1 БМП-1 рядом с н. п. Попасная (69 км к западу от Луганска).



Кроме того, команда Миссии еще раз посетила постоянное место хранения вооружения, расположенное в неподконтрольном правительству районе Донецкой области за пределами линий отвода, и отметила, что там по-прежнему отсутствуют 2 танка (Т-72 и Т-64).