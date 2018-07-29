- Военные, полиция, погоня, пострадавшие: в центре Мариуполя произошло ДТП13:20
- Война на Донбассе: по позициям Объединенных сил выпустили 13 мин13:00
- У трех населенных пунктов Донбасса сегодня велась стрельба12:42
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС: горит весь Донбасс12:21
- Защитники Авдеевки применяют психическую атаку с помощью флагов (ВИДЕО)12:00
- На Донбассе с воздуха замечены бронетехника, гаубицы и минометы11:45
- Украинский генерал: Путина не устраивает ситуация на Донбассе, он может ударить в августе11:15
- Обстановка на Донетчине ухудшилась: взрывов и обстрелов стало больше11:00
- Взрыв у донбасского кладбища: появились новые подробности трагедии10:00
- Морг Горловки пополнится трупами боевиков со взорванного "Урала"09:42
На Донбасском фронте произошло 25 обстрелов и боестолкновение
За минувшие сутки, 28 июля, оккупанты Донбасса 25 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Есть потери.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песок, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного, - сообщает пресс-центр ОС. - Вместе с тем, оккупанты вблизи Крымского и Водяного применяли 82-мм минометы".
Кроме того, вчера противник предпринял попытку днем захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское (Луганская область) силами диверсионно-разведывательной группы в составе до 15 боевиков.
В результате того боя противник понес значительные потери - до 4 убитыми и 6 ранеными. К сожалению, в той же схватке погибли два воина ОС, еще двое были ранены.
Теги: Донбасс, потери, обстрелы, фронт, ООС
- Расширенная сводка с Донбасского фронта за 2 июня: полные данные по обстрелам и потерям
- Война на Донбассе: по позициям Объединенных сил выпустили 13 мин
- Максимально полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за 28 апреля
- В зоне проведения ООС произошло 54 обстрела, потери есть у всех
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета
- Зона ООС: снайперский бой привел к потерям
- Военные, полиция, погоня, пострадавшие: в центре Мариуполя произошло ДТП13:20
- Война на Донбассе: по позициям Объединенных сил выпустили 13 мин13:00
- У трех населенных пунктов Донбасса сегодня велась стрельба12:42
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС: горит весь Донбасс12:21
- Защитники Авдеевки применяют психическую атаку с помощью флагов (ВИДЕО)12:00
- На Донбассе с воздуха замечены бронетехника, гаубицы и минометы11:45
- Донбасс: подростка на велосипеде сбил автобус11:30
- Украинский генерал: Путина не устраивает ситуация на Донбассе, он может ударить в августе11:15
- Обстановка на Донетчине ухудшилась: взрывов и обстрелов стало больше11:00
- Снайперы, охотники и фейки: разоблачение очередной лжи оккупантов Донбасса10:45
- Военные, полиция, погоня, пострадавшие: в центре Мариуполя произошло ДТП13:20
- Война на Донбассе: по позициям Объединенных сил выпустили 13 мин13:00
- У трех населенных пунктов Донбасса сегодня велась стрельба12:42
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС: горит весь Донбасс12:21
- Защитники Авдеевки применяют психическую атаку с помощью флагов (ВИДЕО)12:00
- На Донбассе с воздуха замечены бронетехника, гаубицы и минометы11:45
- Донбасс: подростка на велосипеде сбил автобус11:30
- Украинский генерал: Путина не устраивает ситуация на Донбассе, он может ударить в августе11:15
- Обстановка на Донетчине ухудшилась: взрывов и обстрелов стало больше11:00
- Снайперы, охотники и фейки: разоблачение очередной лжи оккупантов Донбасса10:45
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали22:15
- Тривожні ознаки діабету21:00
- В Украине запретили известный лекарственный препарат15:38
- Почему любители хлеба каждый день губят свое здоровье13:20
- Медики назвали популярный антибиотик смертельно опасным11:35
- Врачи назвали неожиданные продукты, продлевающие жизнь08:15
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт13:11
- Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения20:48
- Смертельный взрыв на кладбище в Горловке: данные журналиста и разведки
- Из-за перевозчиков и проблем с пенсиями в Донецкой области гибнут люди
- «Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»
- У "ДНР" большие проблемы: артиллерия ВСУ стреляла новыми снарядами артсистемы "Гиацинт"
- Обнародованы тревожные новости с Донбасса
- Страшное преступление на Донбассе: мужчину и женщину забили лопатой и сожгли
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"
- Переселенцев продолжают терзать проверками
- В Горловке продолжают «ремонтировать» крыши. Люди в ярости. Зреет бунт. ВИДЕО
- Как затопление шахт может ударить по Донбассу