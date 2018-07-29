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Архив - Донецкая область

Пользователи соцсетей высказались о комендантском часе в "ДНР"

29.07.2018 21:20
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Пользователи соцсетей высказались о комендантском часе в "ДНР"

В социальных сетях жители неподконтрольной части Донетчины в последнее время бурно обсуждают сокращение комендантского часа в созданном РФ квазиобразовании "ДНР". Напомним, что "власти" сократили его на два часа - и теперь он действует с часу ночи до пяти утра.

Мнения пользователей соцсетей приводит dnews.dn.ua

На одних сокращение комендантского часа совсем не отразилось:

Андрей: "Без разницы, могу передвигаться хоть в 2-3 ночи и не один...";
"Техно-Бум": "А толку [от сокращения КЧ]? Автобусов нет, такси вызвать – задача со звездочкой!";
Елена: "Ночью я сплю. За все эти четыре года. Гуляю в отпуске";
Виктория: "Абсолютно не повлияло";
Евгения: "Никак не повлияло. Я не шатаюсь по ночам";
Александр: "Кто не жил полноценной жизнью, на того и не повлияло. Ты их под домашний арест посади, скажут, что так реально лучше))".

Есть те, кого сокращение КЧ радует:

Юлия: "Теперь гулять можно дольше, не спешить домой к 23:00, ну, это если на машине. Но вот то, что работу кафе не продлили, транспорт тоже особо не продлили, магазины многие до 18:00 работают – это бесит, полноценной жизнь не стала";
Вадик: "Донецк и полноценная жизнь – понятия не совместимые)";
Виталий: "Ну, и приведения, находиться в свободном посещении общественных мест до часу ночи! Вы посмотрите на город в 21:00, город мертвый, полное дно, и уж точно многие люди не пойдут на улицу ради развлечений, которых нет уже давно";
Николай: "Теперь только алкоголики до часу во дворе галдят, этому контингенту как раз самое то. Обычные люди уже спят";
Влада: "Теперь хоть можно спокойно вечером на машине покататься, а то вернуться домой до 23:00 прямо напряжно было";
Рауль: "Ну, раньше можно было ночью на машине кататься по городу. А теперь хоть не спешишь до 23:00 домой добраться. Да и за молодых чуть радостней, мы раньше летом всю ночь гуляли, а им хоть до часу теперь можно, а не в 23:00 по подъездам прятаться".

Высказываются и просто негативные мысли по поводу КЧ:

Александр: "Полноценная жизнь – это, как минимум, когда у тебя есть свобода передвижения в любое время дня и ночи. А вот то, что к вечеру нужно успеть прийти домой, а то комендантский час, это уже похоже на концлагерь. Только вот местные жители привыкли и говорят, как это хорошо и классно жить в лагере";
Андрей: "Плохо то, что люди так легко принимают ограничение своей свободы и комфорта. Комендантский час, низкие з/п, прочие прелести. Они называют это: "Нас не сломить!" Хотя это больше похоже на: "На нас можно ездить, мы все стерпим молча"";
Влада: "Вообще этот комендантский час никому не нужен, убрать его нужно вообще!".



Теги: Донбасс, комендантский час, оккупация, ДНР, соцсети
 
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