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Архив - Донецкая область

Референдум для Донбасса: чего хочет Путин и почему он этого не получит

29.07.2018 18:20
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Референдум для Донбасса: чего хочет Путин и почему он этого не получит

Аналитик Олеся Яхно-Белковская прокомментировала "гибридное предложение" президента РФ Владимира Путина касательно проведения референдума о статусе Донбасса.

Напомним, что после встречи 16 июля Хельсинки президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в прессу просочилась информация, что руководитель Кремля во время беседы с главой Белого дома предложил провести референдум на Донбассе относительно статуса региона.

По мнению Яхно-Белковской, подобные "гибридные предложения" могут иметь следующие цели:

а) снять с себя ответственность за войну и оккупацию;

б) выйти из Минских соглашений, по отношению к которым Украина и Запад придерживаются подхода "вначале безопасность, потом - политика" (миротворческая миссия ориентирована именно на выполнение, прежде всего, пунктов по безопасности), попытаться изменить логику Украины и Запада "вначале демилитаризация, потом - политические шаги" на логику "политические шаги без демитаризации", чтобы ещё больше усложнить ситуацию;

в) "впарить" Украине оккупированные территории на своих условиях или же перейти от оккупации к аннексии, ссылаясь якобы на "волеизъявление".

"В любом случае, такая инициатива – беперспективна, - уверена аналитик. - Законодательство Украины, что звучало во многих комментариях, не предусматривает возможности проведения региональных референдумов об отделении какого-то региона, - изменение границ Украины как унитарного государства может решаться только на всеукраинском референдуме. Кроме того, последовательность, на которой настаивает Украина "прекращения огня, разоружение боевиков, демилитаризация оккупированной территории, и только потом - политическое регулирование" - принципиальна. Обратная логика может привести или к политическому кризису, или к распространению войны на всю Украину".



Теги: политика, Украина, Донбасс, Путин, референдум, оккупанты
 
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