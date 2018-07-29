- Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска14:20
- Запрещенные мины уничтожены на Донбассе14:00
- Неподконтрольный Донбасс: в СММ ОБСЕ рассказали, что видели на границе у Новоазовска13:40
- Военные, полиция, погоня, пострадавшие: в центре Мариуполя произошло ДТП13:20
- Война на Донбассе: по позициям Объединенных сил выпустили 13 мин13:00
- У трех населенных пунктов Донбасса сегодня велась стрельба12:42
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС: горит весь Донбасс12:21
- Защитники Авдеевки применяют психическую атаку с помощью флагов (ВИДЕО)12:00
- На Донбассе с воздуха замечены бронетехника, гаубицы и минометы11:45
- Украинский генерал: Путина не устраивает ситуация на Донбассе, он может ударить в августе11:15
Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"
Бывший председатель военно-гражданской администрации прифронтового поселка Зайцево (примыкает к оккупированной Горловке, разделен между украинскими военнослужащими и боевиками "ДНР") Владимир Веселкин сообщил подробности избиения одного из руководителей горловского завода "Стирол".
Веселкин, уволенный со своего поста теперь уже экс-губернатором Донетчины Павлом Жебривским (за то, что разоблачил коррупционные и контрабандные схемы, в которых была замешана ОГА), напоминает, что недавно в Горловке бейсбольными битами был жестоко избит прежний заместитель гендиректора горловского химического гиганта "Стирол". По его словам, это странно "даже для оккупированных Московией украинских городов". "Там есть МГБ и другие пародии на совковые структуры, при необходимости навешивают статью за "измену Родины" и быстро этапируют на подвал, - поясняет он. - Тут что-то другое, пахнет откровенным бандитизмом с целью запугивания , но точно не убийства".
По словам Веселкина, недавно ему звонил побратим из Горловки, который поддерживает Украины. И поведал подробности горловской истории, которые получил по своим каналам.
"Преступная группировка Армена Саркисяна, он же Армен "Горловский", под его личным наблюдением, полностью контролирует процесс так называемого запуска завода "Стирол", точнее двух его цехов, - делится Веселкин. - Были выделены большие средства из центра… Были замотивированы бывшие специалисты, ради обещания большой зарплаты вернулись в Горловку. Завезли сырье и начали ... Но как говорится, на чужом горе счастья не построишь. Ничего не получается из-за многих обстоятельств… Большинство из тех, что вернулись, быстро поняли всю перспективу этой без индустриализации молодой республики и разъехались снова".
По мнению Веселкина, бить битами одного из руководителей "Стирола", который был идеологом того, чтобы химический гигант "перешел" в собственность "республики" могли лишь те, кому он что-то обещал но не выполнил.
"Деньги потрачены, результата ноль! Но постановочное видео для московских "инвесторов" всё же сняли, сейчас их кормят сказками и ищут выход, - делится экс-глава ВГА Зайцево. - А у бандитов психика тоже не железная, с них тоже "спросят" за напрасно потраченные средства. Вот и досталось так называемому директору от бандитов битами по различным частям тела".
Веселкин подчеркивает, что теперь понятно, что делает Армен в Горловке. "Я с самого начала не очень верил в то, что он вернулся контролировать и развивать свой ресторанный бизнес: "получать" там не с кого, люди беднеют с каждым днем, - поясняет он. - Экономическая ситуация на оккупированных территориях напоминает мне сталинский ГУЛАГ. Администрация жирует. Блатные не работают, при том - совсем не голодают. Простые люди на грани между жизнью и смертью ... Мне больно за наш дом".
Теги: Донбасс, Горловка, Стирол, ДНР, оккупанты, бандиты
- Пенсионера из Горловки арестовали из-за фразы, что при Украине жилось лучше
- Бюджетников сделали заложниками в "ДНР"
- Горловка: мертвый «Стирол» и военная техника на улицах (ФОТО)
- Мешканці Горлівки напали на російських мінометників
- Как скот: в Горловке бюджетников гонят в ОД "Донецкая республика"
- "Страх и отчаяние в глазах", - Горловчане говорят об упаднических настроениях среди оккупантов
- Представители СММ ОБСЕ видели, как в Луганск привезли что-то из России14:40
- Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска14:20
- Запрещенные мины уничтожены на Донбассе14:00
- Неподконтрольный Донбасс: в СММ ОБСЕ рассказали, что видели на границе у Новоазовска13:40
- Военные, полиция, погоня, пострадавшие: в центре Мариуполя произошло ДТП13:20
- Война на Донбассе: по позициям Объединенных сил выпустили 13 мин13:00
- У трех населенных пунктов Донбасса сегодня велась стрельба12:42
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС: горит весь Донбасс12:21
- Защитники Авдеевки применяют психическую атаку с помощью флагов (ВИДЕО)12:00
- На Донбассе с воздуха замечены бронетехника, гаубицы и минометы11:45
- Представители СММ ОБСЕ видели, как в Луганск привезли что-то из России14:40
- Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска14:20
- Запрещенные мины уничтожены на Донбассе14:00
- Неподконтрольный Донбасс: в СММ ОБСЕ рассказали, что видели на границе у Новоазовска13:40
- Военные, полиция, погоня, пострадавшие: в центре Мариуполя произошло ДТП13:20
- Война на Донбассе: по позициям Объединенных сил выпустили 13 мин13:00
- У трех населенных пунктов Донбасса сегодня велась стрельба12:42
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС: горит весь Донбасс12:21
- Защитники Авдеевки применяют психическую атаку с помощью флагов (ВИДЕО)12:00
- На Донбассе с воздуха замечены бронетехника, гаубицы и минометы11:45
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали22:15
- Тривожні ознаки діабету21:00
- В Украине запретили известный лекарственный препарат15:38
- Почему любители хлеба каждый день губят свое здоровье13:20
- Медики назвали популярный антибиотик смертельно опасным11:35
- Врачи назвали неожиданные продукты, продлевающие жизнь08:15
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт13:11
- Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения20:48
- Смертельный взрыв на кладбище в Горловке: данные журналиста и разведки
- Из-за перевозчиков и проблем с пенсиями в Донецкой области гибнут люди
- «Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»
- У "ДНР" большие проблемы: артиллерия ВСУ стреляла новыми снарядами артсистемы "Гиацинт"
- Обнародованы тревожные новости с Донбасса
- Страшное преступление на Донбассе: мужчину и женщину забили лопатой и сожгли
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"
- Переселенцев продолжают терзать проверками
- Как затопление шахт может ударить по Донбассу
- Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"