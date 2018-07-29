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Украинский генерал: Путина не устраивает ситуация на Донбассе, он может ударить в августе

29.07.2018 11:15
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Украинский генерал: Путина не устраивает ситуация на Донбассе, он может ударить в августе

Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко не исключает, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ начать масштабные военные действия на востоке Украины в ее День Независимости, 24 августа.

"Они готовятся к 24 августа. Путин же любит организовывать различные события, например, провести у себя Олимпийские игры, чемпионат мира, а также испортить праздник соседу", – отметил Романенко в материале, опубликованном на "Апострофе".

По словам генерала, Путина не устраивает нынешнее состояние в оккупированных регионах Донбасса, потому что они приносят РФ не только моральные и дипломатические потери, но также финансовые и экономические.

"Поэтому он ищет пути, как это изменить. А предложение Путина о референдуме говорит о том, что он косвенно разрушает Минские соглашения, о которых он каждый раз говорит следующее: Россия их выполняет, а Украина не хочет. Это и является причиной, почему он концентрирует военные силы на линии фронта", – отметил Романенко.

Он считает, что главная причина, которая останавливает агрессора, – неприемлемая цена масштабных боевых действий.

"Я не говорю, что Путин начнет наступление, но он формирует новые группировки, поднимая до необходимого уровня военный потенциал РФ. И если он не достигнет своих целей политическим или дипломатическим способом, то пойдет на военный шаг. И одним из вариантов является удар в День Независимости Украины", – заявил Романенко.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, войска, оккупанты
 
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