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Война на Донбассе: по позициям Объединенных сил выпустили 13 мин
По данным информационно-аналитического центра Национальной безопасности Украины, за прошедшие сутки, 29 июля, оккупанты Донбасса обостряли ситуацию на отдельных направлениях в районе проведения операции Объединенных сил. При этом противник продолжал обстрелы позиций защитников Украины из запрещенного минского договоренностями вооружения.
Всего в течение минувших суток на линии соприкосновения зафиксировано 25 вражеских обстрелов, 23 из которых определены как прицельные. В том числе противник несколько раз применял минометы калибра 82 мм, выпустив по позициям ОС 13 мин. Подразделения Вооруженных Сил Украины 7 раз открывали ответный огонь.
На Луганском направлении вчера зафиксировано 11 вражеских обстрелов, преимущественно в районе населенного пункта Крымское. Именно там после непродолжительного ночного обстрела из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в первой половине дня противник предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений ОС силами диверсионно-разведывательной группы. В этот период зафиксировано применение российско-оккупационными войсками минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Объединенные силы были вынуждены применить дежурные огневые средства. Понеся потери, противник отступил, и до завершения суток использовал для обстрелов гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В ходе этих боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.
С наступлением темноты количество огневых провокаций врага выросло - с 22:00 до полуночи состоялось 4 обстрела в районе Крымского с использованием указанного вооружения.
Дважды - ночью и после обеда - под обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия попали защитники Светлодарска. Огонь противник вел со стороны оккупированного Лозового.
На Донецком направлении вчера зафиксировано 14 прицельных обстрелов со стороны противника.
4 раза под огнем из стрелкового оружия оказывались защитники Лебединского, причем дважды враг для усиления огневого воздействия использовал гранатометы.
По два раза, преимущественно из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил вблизи Павлополя и Авдеевки. Также дважды, но исключительно из стрелкового оружия, противник вел огонь в сторону защитников Марьинки.
А вот у Гнутово российско-оккупационные войска не удержались от использования запрещенных 82-мм минометов. В районе этого населенного пункта вечером они в течение двух с половиной часов пытались спровоцировать наших бойцов, ведя огонь из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.
Также огневые провокации, преимущественно с применением стрелкового оружия, противник устраивал в субботу в районе Широкино, Водяного и Песок.
Сегодня, 29 июля, у трех населенных пунктов Донбасса велась стрельба.
Сегодня была обнародована новая карта "горячих точек" с Донбасского фронта.
Теги: Донбасс, война, потери, обстрелы, фронт
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