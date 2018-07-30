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Архив - Донецкая область

Боевики после мощной "ответки" сил ООС понесли потери под Луганском

30.07.2018 10:22
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Боевики после мощной "ответки" сил ООС понесли потери под Луганском

Террористы пытаются активизироваться на некоторых участках фронта. Силы ООС заверили, что ситуация находится под полным контролем ВСУ.

Несмотря на потери в рядах защитников Украины, наши военные контролируют происходящее на линии разграничения, где боевики срывают "перемирие", применяя против ВСУ запрещенное "Минском" вооружение, передает "Диалог.UA".

За прошедшие сутки зафиксировано в зоне ООС десятки фактов нарушения "режима тишины", оккупанты по позициям ВСУ выпустили 13 мин запрещенного калибра. На луганском направлении отмечалось обострение в районе позиций ВСУ у Крымского.

Тут оккупанты против сил ООС применили гранатометы, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы. Понеся здесь потери после "ответки" ВСУ, боевики отошли, но с наступлением сумерек российские наемники снова обстреляли украинских военных.

Также были зафиксированы обстрелы боевиков возле Светлодарска и Лозового. На донецком и мариупольском направлениях террористы атаковали ВСУ возле Лебединского, Павлополя, Авдеевки, Марьинки, Гнутово, Широкино, Водяного, Песок.



Теги: Россия, Донбасс, Луганск, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, наемники, ООС
 
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