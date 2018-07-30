«ДНР» наводнили денежными купюрами, пришедшими в негодность

30.07.2018 16:55

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области жалуются, что оккупационные «власти ДНР» наводнили территорию денежными купюрами, пришедшими в негодность.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области жалуются, что оккупационные «власти ДНР» наводнили территорию денежными купюрами, пришедшими в негодность. Кроме того, из оборота почти исчезли крупные купюры – номиналом от 1000 рублей. В большинстве в обороте ходят истрепанные до состояния «тряпочки» пятидесятирублевые купюры и «сотки» в чуть лучшем состоянии.

Вот что пишут жители временно оккупированных территории в соцсетях:

«И ещё про дыру, но по другой теме. Что-то я давно не встречала здесь в обиходе 5тыс купюры. Раньше они были сплошь и рядом. Сейчас в обращении в основном драные полтинники. Возможно, мне это показалось»,.

«Да есть, но моему куму зарплату на шахте( через банк) дали 50 — ми, бегали меняли на более крупные купюры»,

«Купюры такие, что противно брать в руки – тряпочки».