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Двое оккупантов поплатились за огонь и провокации: в штабе ООС назвали самые горячие точки на Донбассе

30.07.2018 10:59
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Двое оккупантов поплатились за огонь и провокации: в штабе ООС назвали самые горячие точки на Донбассе

Разведка Вооруженных сил Украины информирует о том, что двое участников незаконных бандформирований "ЛДНР" получили ранения в зоне ООС.

Вчера, 29 июля, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Южного, Новгородского, Опытного, Авдеевки и Марьинки.

Также от вражеских провокаций постарадали подразделения Вооруженных сил Украины в районе Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного.

Согласно данным штаба ООС, за прошедшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Разведчики ВСУ также утверждают, что двое оккупантов получили ранения.

Источник: dialog.ua



Теги: Россия, Донбасс, разведка, оккупация, ранения, ДНР, ЛНР, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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