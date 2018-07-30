Готовы разбить вражеский десант РФ в любой момент: бойцы ВСУ серьезно усилили позиции на Азовье

30.07.2018 15:47

Об этом сообщает штаб ООС. В Объединенных силах уделяется значительное внимание защите Азовского побережья с целью недопущения высадки вражеского морского десанта.

Подразделения операции Объединенных сил осуществляют постоянные тренировки вдоль Азовского побережья, отрабатывая ответ на возможную высадку вражеского морского десанта РФ, передает "Диалог.UA".

"По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, все подразделения, задействованные в защите морского побережья, осуществляют постоянные тренировки с целью повышения готовности к отражению нападения", - отмечают в штабе ООС.

Также командование подчеркивает, что действия сухопутной группировки будут поддержаны всеми силами и средствами, необходимыми для предотвращения вторжения с моря.

"Проведенное мероприятие показало: авиационные наводчики готовы к боевому наведения авиации на морские цели и во взаимодействии с экипажами вертолетов обеспечат меткую стрельбу по противнику", - резюмировали в штабе.