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Архив - Донецкая область

На Донбассе военный ВСУ открыл огонь по своим – подробности смертельной трагедии

30.07.2018 13:42
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На Донбассе военный ВСУ открыл огонь по своим – подробности смертельной трагедии

Вчера, 29 июля, на Донбассе служащий ВСУ открыл боевой огонь по своим сослуживцам, за что был расстрелян другим солдатом.

Об этом сообщает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что ряды ВСУ редеют - за полгода уволилось 11 000 офицеров. Инцидент произошел рано утром в воскресенье недалеко от воинской части А-0998. Которая расположена в городе Железное, Торецкого горсовета Донецкой области.

Сама перестрелка произошла в заброшенном доме. Сообщается, что пьяный солдат Андрощук, 1977 года рождения, открыл огонь по солдатам воинской части из автомата Калашникова.

Однако боец Шугайло 1974 года рождения быстро сориентировался и открыл ответный огонь, в результате чего Андрощук был убит. По данному факту уже открыто уголовное дело.



Теги: Донбасс, трагедия, убийство, уголовное дело, расстрел, перестрелка, ВСУ
 
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