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"Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке
На пятый год оккупации Донбасса в Донецке возникла серьезная проблема с наличием врачей, которые бегут из города из-за низких зарплат и сложных условий жизни.
Об этом на своей странице в социальной сети пишет известный блогер Денис Казанский, передает dialog.ua.
Он прикрепил к своему сообщению свидетельства жителя Донецка о сложной ситуации с медициной в "ДНР", рассказав при этом о продолжающемся отъезде из Донецка докторов. Казанский отметил, что квалифицированные врачи уезжают из города, так как не хотят работать за 6000 рублей. "Надо же, в "народной республике" не хватает врачей.
Доктора уезжают из никем не признанного криминального гетто, потому что не хотят работать за 6 тысяч рублей. Невероятно! Кто бы мог подумать, что так будет! Нужно срочно записать обращение Путину", - написал он.
Согласно свидетельствам дончан, каждое утро в поликлиниках Донецка собираются большие очереди - в больницах города не только не хватает врачей, ситуация усложняется большим количеством бюрократии. Некоторые не могут попасть к врачу по несколько суток.
Теги: Донецк, Донбасс, Путин, врачи, зарплата, медицина, оккупация, ДНР, соцсети, очереди
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