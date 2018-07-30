Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»

30.07.2018 18:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»

Иногда случайно отснятые кадры говорят намного больше, чем политические эксперты, политтехнологи и политики.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Иногда случайно отснятые кадры говорят намного больше, чем политические эксперты, политтехнологи и политики Сторонники конспирологии и эзотерики пытаются искать в таких фото «знамения». Но, как говорится, факт есть факт.

Жители «ДНР» запечатлели очень красноречивое «знамение» на фоне «флага ДНР». Фото сделано на одной из трасс возле блокпоста «ДНР».



Теги: Донбасс, фото, флаг, знамение, блокпост, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх