Путин стягивает войска на Донбасс: генерал озвучил тревожный прогноз по Украине

30.07.2018 08:54

Пророссийские боевики стягивают военную технику к линии разграничения сторон на Донбассе. Это объясняется тем, что Владимира Путина не устраивает нынешнее состояние в оккупированных регионах и он ищет пути, как это изменить, в частности готовя новые провокации против Украины. Такое мнение высказал "Апострофу" экс-замглавы генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Они готовятся к 24 августа. Путин же любит организовывать различные события, например, провести у себя Олимпийские игры, чемпионат мира, а также испортить праздник соседа.

Кроме того, у него пока не складывается никаких четких позиции по Украине. По Крыму известно, что американцы подтвердили (декларация о непризнании Крыму российским, - "Апостроф"), а на Востоке Путин хочет что-то изменить, предложив референдум, который не предусматривается Минскими соглашениями.

Понятно, что Путина не устраивает нынешнее состояние в оккупированных регионах, поскольку они несут не только моральные и дипломатические потери, но также финансовые и экономические. Поэтому он ищет пути, как это изменить. А предложение Путина о референдуме говорит о том, что он косвенно разрушает Минские соглашения, о которых он каждый раз говорит следующее: Россия их выполняет, а Украина не хочет.

Это и является причиной, почему он концентрирует военные силы на линии фронта.

Да, сейчас они несколько уменьшили интенсивность боевых действий в связи с хлебным перемирием и это происходит на тактическом уровне.

Вместе с тем, они ежегодно проводят учения. Каждый раз в них задействуется большая группировка войск, близка к тому, чтобы начать широкомасштабную операцию. Например, 2017 год они использовали для того, чтобы завести войска в Беларусь и усилить наступательные группировки за счет строительства совместной противовоздушной обороны с белорусами. В Крыму они сформировали ударную группировку и провели слаживание путем проведения учений. То есть они сладили эти войска и доставили туда все самое современное вооружение, которое есть в России сегодня - в воздушном, сухопутном и морском компонентах.

Украине же надо готовиться, чтобы цена начала новых масштабных действий была неприемлемой для России. Это главное, что останавливает агрессора.

Я не говорю, что Путин начнет наступление, но он формирует новые группировки, поднимая до необходимого уровня военный потенциал РФ. И если не он не достигнет своих целей политическим или дипломатическим способами, то пойдет на военный шаг. И одним из вариантов является удар в День независимости Украины, он хочет испортить врагу проведение праздничных мероприятий.

Вряд ли уже принято решение. По референдуму он же получил отрицательные ответы, а теперь анализирует ситуацию, действуя шаг за шагом.

Возможно ли обострение до осени? Бои местного значения, конечно, будут, но для чего-то большего пока оснований нет.

Что же заставит Путина пойти на новую полномасштабную войну? Восприятие того, что чем дальше, тем хуже ситуация для них с Украиной. И если Путин увидит, что внутри страны будет какое-то послабление, то он обязательно захочет использовать это. В таком случае он попытается захватить южные регионы нашей страны, в которых, как он думает, ждут "Новороссию". Мы же должны быть сильными и не давать россиянам примеры своей слабости.