"Ташкент" резко усилил охрану после возвращения из Москвы: вокруг Захарченко в "ДНР" сгущаются тучи

30.07.2018 12:59

В Донецке продолжает сохраняться крайне напряженная обстановка, связанная с возможным отстранением Кремлем от руководства "ДНР" Александра Захарченко и его соратника с позывным "Ташкент".

В соцсетях на оккупированной территории пишут, что после возвращения из Москвы с переговоров о своем будущем Ташкент внезапно усилил охрану: теперь боевика постоянно охраняют 5-6 машин сопровождения в Донецке.

При этом ранее опубликованная фотография Ташкента была сделана в Москве: соратник Захарченко направлялся к одному из российских чиновников правительства, на переговорах с которым пытался решить местный конфликт в Донецке.

Ситуация усугубляется тем, что Тимофеев задел российские интересы на Донбассе. "Нужно принять, что на многое закрывались глаза ранее из-за политической необходимости на какой-то период сохранить Захарченко", - пишет пользователь о тревожных перспективах нынешней команды главарей "ДНР".

Источник: dialog.ua