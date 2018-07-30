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Война на Донбассе: Будет ли обострение ситуации перед выборами в Украине
На Донбассе сейчас продолжается вооруженный конфликт низкой интенсивности, и его обострение возможно только в одном случае. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.
«Боевые действия на Донбассе могут обостриться только в случае, если президенту Порошенко необходимо будет вводить военное положение. Во всех остальных случаях – могут быть небольшие всплески активности в плане увеличения количества обстрелов для того, чтобы поддерживать вооруженный конфликт низкой интенсивности – то, что на сегодняшний день происходит в зоне операции Объединенных сил», – продолжил Жданов.
По его мнению, Кремлю нет смысла дестабилизировать ситуацию в Украине путем активизации боевых действий на Донбассе накануне украинских выборов.
«Обострение, вплоть до провокаций и атак наших позиций могут быть только в случае, когда надо будет объявить военное положение. Это вариант "Б" для нашего президента», – считает военный эксперт.
«Наши Вооруженные силы президентом Порошенко очень сильно ограничены в действиях. Мы объявляем очередное перемирие, односторонне. Мы запрещаем открывать ответный огонь. Наши солдаты просто сидят под обстрелами и прячутся в инженерных сооружениях. Вот в чем главная причина нанесения нам потерь. У нас войны нет, есть операция Объединенных сил, которая не имеет точной формулировки в трактате военных действий. Тема войны – это одна из отрицательных заслуг нынешней власти. У нас тема войны на сегодняшний день ушла в глубокое подполье, ее вынимают только при необходимости», – добавил Жданов.
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, выборы, война, обострение
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