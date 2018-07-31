Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент

31.07.2018 13:41

Для детей на оккупированной Донетчине действуют ограничения пребывания на улице без сопровождения взрослых.

Об этом сообщает паблик "Типичный Донецк".

"Многие молодые люди восприняли смещение комендантского часа с 23.00 до 1.00 как разрешение к вседозволенности, но все дело в том, что ограничения на передвижение несовершеннолетних остались неизменны.

Для каждого возраста детей есть свои ограничения пребывания на улице без сопровождения взрослых. Так, например, детям до семи лет вообще нельзя оставаться без родительского контроля. Ребятам с семи до 14 лет – с 21:00 до 6:00, а подросткам с 14 до 18 лет – с 22:00 до 6:00. Во избежание спорных вопросов подросткам для подтверждения возраста нужно всегда иметь при себе документ или его копию, подтверждающую личность", - сказано в сообщении.

Источник Трибун