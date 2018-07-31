Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент

31.07.2018 13:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент

Для детей на оккупированной Донетчине действуют ограничения пребывания на улице без сопровождения взрослых.
Об этом сообщает паблик "Типичный Донецк".
"Многие молодые люди восприняли смещение комендантского часа с 23.00 до 1.00 как разрешение к вседозволенности, но все дело в том, что ограничения на передвижение несовершеннолетних остались неизменны.
Для каждого возраста детей есть свои ограничения пребывания на улице без сопровождения взрослых. Так, например, детям до семи лет вообще нельзя оставаться без родительского контроля. Ребятам с семи до 14 лет – с 21:00 до 6:00, а подросткам с 14 до 18 лет – с 22:00 до 6:00. Во избежание спорных вопросов подросткам для подтверждения возраста нужно всегда иметь при себе документ или его копию, подтверждающую личность", - сказано в сообщении.

Источник Трибун



Теги: Донецк, Донбасс, комендантский час, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх