На Донбассе провалилась попытка боевиков захватить блокпост ВСУ

31.07.2018 10:02

Террористы за минувшие сутки совершили множество продолжительных и прицельных атак по позициям защитников Украины. Силам ООС пришлось несколько раз открывать ответный огонь, чтобы вынудить российских оккупантов замолчать, передает "Диалог.UA".

Горячо было на луганском направлении, оккупанты из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия атаковали позиции ВСУ возле Южного, Новоселовки, Новгородского. Также силы ООС пресекли попытку боевиков захватить опорный пункт ВСУ возле Крымского.

Большая часть обстрелов за минувшие сутки произошла на донецком направлении. Под атаками армии РФ оказались наши расположения возле Широкино, Авдеевки, Марьинки, Гнутово, Новомихайловки, Опытного, Водяного, Павлополя, Лебединского. Напомним, жителей прифронтового Лисичанска просят быть осторожными из-за проведения антитеррористической операции.