- Боевики «ДНР» обустраивают новые траншеи вблизи участка разведения сил11:34
- "Никакого ранения Захарченко не было..." - в Сети рассказали, зачем главаря "ДНР" срочно вызывали в Москву11:16
- На Донбассе провалилась попытка боевиков захватить блокпост ВСУ10:02
- В Горловке людей приглашают в вечернюю школу09:38
- Российские наемники и боевики "ЛДНР" атакуют по всей линии фронта на Донбассе: трое бойцов ВСУ были ранены09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 31 июля09:02
- У Захарченко в Донецке українська мова стала показателем качества08:52
- В ОРДЛО начались перебои с газом. Заправки пустые, цены высокие08:44
- С «паспортом ДНР» в РФ можно находиться всего 12 дней08:33
- Захарченко приказал увеличить тарифы на комуслуги для отдельных категорий08:26
"Никакого ранения Захарченко не было..." - в Сети рассказали, зачем главаря "ДНР" срочно вызывали в Москву
В Сети появилась новая информация о цепочке странных событий, которые были связаны с главарем "ДНР" Александром Захарченко и появлением в СМИ серии новостей по операции и даже ранению наемника.
Однако информированные источники в Донецке сообщают, что пропажа Захарченко на 2 недели была связана со срочным отъездом в Москву, где был затребован отчет о расходовании денежных средств на территории оккупированной части Донбасса и в "ДНР", передает dialog.ua.
Занимающийся сбором инсайдерской информации пользователь под именем Донецкий Абориген сообщил, что слухи об операции Захарченко были запущены Москвой на фоне его визита в российскую столицу. "Все, что надо знать про "ранение", 12.07.2018 Александр Владимирович был вызван лично в правительство, в Москву, для дачи отчета о деятельности и расходовании государственных денег, выполнении гуманитарных программ", - написал он.
Однако встречу Захарченко проигнорировал под вымышленным предлогом, отправившись в российский Ростов, через связи в котором главарь "ДНР" устроил схему обогащения на поставках табачной продукции на Донбасс.
Теги: Россия, Донбасс, Москва, коррупция, Ростов, ДНР, Захарченко, РФ
- Признание? Главарь "ДНР" завтра примет участие в пресс-конференции в Москве
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- Как "народная" ДНРовская власть "отжимает" бизнес на оккупированном Донбассе
- "Ихтамнет": главарь "ДНР" наградил военное руководство России
- Из Москвы пришел приказ: вслед за Захарченко на Украину напал и Плотницкий
- Захарченко заявив, що в "ДНР" не буде "Придністров'я", бо бойовики контролюють понад 200 км російсько-українського кордону
- Экс-террорист "ЛНР" рассказал, как перевозил военную технику из России на Донбасс. ВИДЕО11:56
- Боевики «ДНР» обустраивают новые траншеи вблизи участка разведения сил11:34
- "Никакого ранения Захарченко не было..." - в Сети рассказали, зачем главаря "ДНР" срочно вызывали в Москву11:16
- В н.п. Ясеновский пьяный боевик «ЛНР» угрожал гранатой женщине с детьми10:55
- На Донбассе провалилась попытка боевиков захватить блокпост ВСУ10:02
- В Горловке людей приглашают в вечернюю школу09:38
- Российские наемники и боевики "ЛДНР" атакуют по всей линии фронта на Донбассе: трое бойцов ВСУ были ранены09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 31 июля09:02
- У Захарченко в Донецке українська мова стала показателем качества08:52
- В ОРДЛО начались перебои с газом. Заправки пустые, цены высокие08:44
- Экс-террорист "ЛНР" рассказал, как перевозил военную технику из России на Донбасс. ВИДЕО11:56
- Боевики «ДНР» обустраивают новые траншеи вблизи участка разведения сил11:34
- "Никакого ранения Захарченко не было..." - в Сети рассказали, зачем главаря "ДНР" срочно вызывали в Москву11:16
- В н.п. Ясеновский пьяный боевик «ЛНР» угрожал гранатой женщине с детьми10:55
- На Донбассе провалилась попытка боевиков захватить блокпост ВСУ10:02
- В Горловке людей приглашают в вечернюю школу09:38
- Российские наемники и боевики "ЛДНР" атакуют по всей линии фронта на Донбассе: трое бойцов ВСУ были ранены09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 31 июля09:02
- У Захарченко в Донецке українська мова стала показателем качества08:52
- В ОРДЛО начались перебои с газом. Заправки пустые, цены высокие08:44
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО07:21
- Война на Донбассе: Будет ли обострение ситуации перед выборами в Украине16:34
- Украинцев ждут новые правила аренды: как и что может измениться16:14
- Единственный аргумент Кремля: известный адепт «Новороссии» объяснил новую идею Путина по Донбассу15:26
- Выплата недополученной пенсии в связи со смертью: что нужно знать переселенцам15:05
- 6 случаев, когда воду категорически нельзя пить!08:25
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали22:15
- Тривожні ознаки діабету21:00
- В Украине запретили известный лекарственный препарат15:38
- Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"
- Названы новые проблемы переселенцев: какие и где
- Снимают Захарченко: в ОРДО сообщили кем заменят главаря "ДНР"
- Смертельный взрыв на кладбище в Горловке: данные журналиста и разведки
- Из-за перевозчиков и проблем с пенсиями в Донецкой области гибнут люди
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"
- Ночью пылала Луганщина
- Донбасс: опубликованы свежие данные о штурме линии разграничения
- Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска
- Страшное преступление на Донбассе: мужчину и женщину забили лопатой и сожгли