- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка19:18
- У Захарченко признали, что 50% ввозимой из РФ продукции - фальсификат17:52
- ВСУ показали "кошмар" российских военных: мощный гранатомет СПГ-9 подрывает танки и бронетехнику16:50
- Чтобы завершить конфликт на Донбассе, в Украине рассчитывают на мирные переговоры. ВИДЕО16:31
- Чтобы люди знали о войне и Донбассе: фотограф показал устроенное Россией пекло на востоке Украины16:12
- Российская спортсменка, которая воюет за ВСУ, рассказала об уничтожении сепаратистов15:31
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, заботясь о их «безопасности»14:02
- Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент13:41
- Украина подняла боевую авиацию в небе над Донбассом13:20
- «Свадебный бум» в «ДНР»: Сколько стоит платье для невесты и костюм для жениха12:57
Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка
В конце июля переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка.
Об этом сообщает "Донбасс SOS".
Так, СМС информировало о необходимости пройти идентификацию в течении 2-х месяцев. Такие смс, к удивлению всех, поступили даже тем переселенцам, которые не получают каких-либо социальных выплат, и тем, кто совсем недавно прошел физическую идентификацию!
"В связи с этим мы обратились за разъяснениями к Ощадбанку и получили следующий ответ (прилагаем). Суть коротко:
если вы НЕ являетесь получателем социальных выплат, но Вам поступило смс о необходимости пройти идентификацию, это означает, что у вас открыт счет в Ощадбанке для получения социальных выплат. В таком случае этот счет нужно закрыть, обратившись в отделение Ощадбанка", - отмечают общественники.
Если вы недавно прошли идентификацию, то повторно ее проходить необходимости нет. Однако, в организачии подчеркивают - важно убедиться, что физическую идентификацию вы прошли правильно.
А именно с предъявлениям документа, который удостоверяет вашу личность, осуществили одну из операций на POS-терминале в кассе отделения Ощадбанка. Такими операциями могут быть:
1. проверка остатка денежных средств на счету;
2. снятие наличных денег в кассе банка;
3. смена пин-кода
"Дополнительно рекомендуем уточнить информацию о прохождении вами идентификации на Горячей линии Ощадбанка 0 800 210 800.
Поэтому еще раз напоминаем о необходимости лично следить за прохождением Вами идентификации и не пропускать сроки", - проинформировали в "Донбасс SOS".
Теги: Донбасс, письмо, Ощадбанк, переселенцы
- Порошенко написал письмо Путину и потребовал освободить заложницу
- В Киеве кассир банка похитила более миллиона
- Письмо Жаклин Кеннеди с отказом в замужестве продали почти за 125 тысяч долларов
- "На вільній від російських чобіт землі, про вас не забули і добре знають, що ви - українці і вас – тисячі" - ненаписаний лист президента до мешканців окупованого Донбасу
- Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины
- Друг Немцова написал открытое письмо Кадырову
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка19:18
- У Захарченко признали, что 50% ввозимой из РФ продукции - фальсификат17:52
- ВСУ показали "кошмар" российских военных: мощный гранатомет СПГ-9 подрывает танки и бронетехнику16:50
- Чтобы завершить конфликт на Донбассе, в Украине рассчитывают на мирные переговоры. ВИДЕО16:31
- Чтобы люди знали о войне и Донбассе: фотограф показал устроенное Россией пекло на востоке Украины16:12
- Российская спортсменка, которая воюет за ВСУ, рассказала об уничтожении сепаратистов15:31
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, заботясь о их «безопасности»14:02
- Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент13:41
- Украина подняла боевую авиацию в небе над Донбассом13:20
- «Свадебный бум» в «ДНР»: Сколько стоит платье для невесты и костюм для жениха12:57
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка19:18
- Россия попытается повлиять на выборы в Украине – Турчинов18:50
- Россия начала подготовку к большим военным действиям – подробности18:22
- У Захарченко признали, что 50% ввозимой из РФ продукции - фальсификат17:52
- "Мы хотим с украинцами быть друзьями..." - Лавров объяснил, почему Украина и Россия "обречены" быть вместе17:29
- Турчинов: Россия готовит масштабную провокацию17:12
- ВСУ показали "кошмар" российских военных: мощный гранатомет СПГ-9 подрывает танки и бронетехнику16:50
- Ирландец заснял Лох-несское чудовище (ВИДЕО)16:40
- Чтобы завершить конфликт на Донбассе, в Украине рассчитывают на мирные переговоры. ВИДЕО16:31
- Чтобы люди знали о войне и Донбассе: фотограф показал устроенное Россией пекло на востоке Украины16:12
- Как стоимость свадьбы влияет на риск развода: неожиданное исследование15:49
- Опасны для здоровья! Откажитесь от вентилятора навсегда, и вот почему15:05
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО07:21
- Война на Донбассе: Будет ли обострение ситуации перед выборами в Украине16:34
- Украинцев ждут новые правила аренды: как и что может измениться16:14
- Единственный аргумент Кремля: известный адепт «Новороссии» объяснил новую идею Путина по Донбассу15:26
- Выплата недополученной пенсии в связи со смертью: что нужно знать переселенцам15:05
- 6 случаев, когда воду категорически нельзя пить!08:25
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали22:15
- Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"
- Снимают Захарченко: в ОРДО сообщили кем заменят главаря "ДНР"
- Названы новые проблемы переселенцев: какие и где
- Смертельный взрыв на кладбище в Горловке: данные журналиста и разведки
- Из-за перевозчиков и проблем с пенсиями в Донецкой области гибнут люди
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"
- Ночью пылала Луганщина
- "Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке
- Донбасс: опубликованы свежие данные о штурме линии разграничения
- Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска