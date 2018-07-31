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Архив - Донецкая область

Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка

31.07.2018 19:18
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Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка

В конце июля переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка.
Об этом сообщает "Донбасс SOS".
Так, СМС информировало о необходимости пройти идентификацию в течении 2-х месяцев. Такие смс, к удивлению всех, поступили даже тем переселенцам, которые не получают каких-либо социальных выплат, и тем, кто совсем недавно прошел физическую идентификацию!
"В связи с этим мы обратились за разъяснениями к Ощадбанку и получили следующий ответ (прилагаем). Суть коротко:
если вы НЕ являетесь получателем социальных выплат, но Вам поступило смс о необходимости пройти идентификацию, это означает, что у вас открыт счет в Ощадбанке для получения социальных выплат. В таком случае этот счет нужно закрыть, обратившись в отделение Ощадбанка", - отмечают общественники.
Если вы недавно прошли идентификацию, то повторно ее проходить необходимости нет. Однако, в организачии подчеркивают - важно убедиться, что физическую идентификацию вы прошли правильно.
А именно с предъявлениям документа, который удостоверяет вашу личность, осуществили одну из операций на POS-терминале в кассе отделения Ощадбанка. Такими операциями могут быть:

1. проверка остатка денежных средств на счету;
2. снятие наличных денег в кассе банка;
3. смена пин-кода

"Дополнительно рекомендуем уточнить информацию о прохождении вами идентификации на Горячей линии Ощадбанка 0 800 210 800.
Поэтому еще раз напоминаем о необходимости лично следить за прохождением Вами идентификации и не пропускать сроки", - проинформировали в "Донбасс SOS".



Теги: Донбасс, письмо, Ощадбанк, переселенцы
 
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