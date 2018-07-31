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Российская спортсменка, которая воюет за ВСУ, рассказала об уничтожении сепаратистов
Бывший российский спортсмен, а ныне военнослужащая Вооруженных сил Украины рассказала о своем пребывании на Донбассе.
Об этом говорится в материале, опубликованном на странице в Facebook Оперативного командования "Север", передает dialog.ua.
Ранее сообщалось, что террористы за прошедшие сутки один раз применили тяжелое вооружение на Донбассе и совершили против сил ООС 10 вооруженных атак.
Военнослужащая Ольга, чия фамилия не называется, воюет на Донбассе в районе оккупированной Горловки и ловко управляет станковым крупнокалиберным пулеметом.
Ольга призналась, что начинала службу с автоматом в руках, но позже начала расстреливать сепаратистов из более мощного оружия. Девушка сообщила, что на фронте ей не скучно и всегда есть чем себя занять.
Также Ольга не понимает того, как люди могут спокойно ходить на работу, когда в их стране война. Сообщается в роте, где проходит службу Ольга, большинство людей воюет с 2014-го и не собираются уходить, пока не закончится война.
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, вооружение, ВСУ, террористы, ООС
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- Российская спортсменка, которая воюет за ВСУ, рассказала об уничтожении сепаратистов15:31
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