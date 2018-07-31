"Россия сильно ошиблась с Донбассом. Теперь РФ ненавидят даже русскоговорящие в Луганске и Донецке" - блогер

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Как бы ни старались пророссийски настроенные жители и предатели Украины из "ДНР" и "ЛНР" быть русскими и понравиться оккупантам, стать для них своими, ничего из этой затеи не выйдет.
Как пишет блогер Фашик Донецкий, жители оккупированного Донбасса всегда будут для захватчиков людьми второго сорта, обслугой, пушечным мясом. Такова суть любой оккупации, передает "Диалог.UA".
Захватчик никогда не признает жителей оккупированной территории ровней себе, никогда не наделит их такими же правами. "Нравится кому-то или не нравится, но все жители Донецка или Луганска для ка**пов - это недорусские или хохлы. Это низшая раса в ка**пском менталитете, выше даже чеченцы и джамшуты.
Хоть ты Киев захвати, для ка**пов чел с пропиской Макеевки был, есть и останется тупым ленивым хо**ом, ведь именно такими украинцев показывали последние почти 100 лет пропагандисты рф. Ты можешь разговаривать на русском, знать так называемую историю рф, но один х** ты, ватан, навсегда останешься индейцем в глазах жителя калуги или воркуты.
Даже тех же крымчан ватных все равно называют хо**ами, они точно также нетакие русские, как арийцы из воронежа. Этот постулат тупо не выбить из дурных голов кац**ни, для них бурят больше русский, чем дыныриец или лыныриепотам", - пишет блогер, живущий в Донецке.
По его словам, в итоге Россия получила, так сказать, "недорусских" жителей ОРДЛО. А потеряла большинство русскоязычных жителей остальной части Украины. Став страной-агрессором, РФ больше никогда не может рассчитывать на позитивное отношение к себе множества украинцев с русскими корнями, но по духу являющихся патриотами своей страны, защищающими ее на фронте.
Получился парадокс: желая расширить "русский мир", Россия фактически свела его на нет. Адекватно мыслящие русскоязычные украинцы, патриоты из Донецка и Луганска, теперь никогда не будут иметь ничего общего со страной, посягнувшей на территорию их государства и убивающую ее граждан.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, украинец, русский, ДНР, ЛНР, оккупанты, РФ
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