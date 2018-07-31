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Убийство лидера "Оплота" Жилина – дело рук главаря "ДНР" Захарченко. ВИДЕО
Предводитель террористической организации "ДНР" Александр Захарченко и его близкий товарищ, так называемый "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев - "Ташкент" являются организаторами убийства лидера бандитской группировки "Оплот" Евгения Жилина.
Об этом рассказал друг погибшего в сентябре 2016 года террориста Денис Лотов украинскому журналисту Денису Казанскому, передает "Диалог.UA".
Согласно версии бывшего боевика, Захарченко и Тимофеев захватили две фуры с курятиной, принадлежавшие Жилину, который занимался поставкой мясных продуктов и ГСМ на захваченные российско-террористическими войсками территории. Сам Жилин в ответ посоветовал Захарченко "знать свое место" и напомнил, что именно благодаря главарю "Оплота" он возглавил террористов "ДНР".
Более того, по словам Лотова, Жилин заявил Захарченко, что тот может вмиг лишиться кресла главаря "ДНР", а уже спустя несколько дней после данного разговора он был убит в ресторане "Ветерок".
Лотов подчеркнул, что после этого момента он решил бежать из "ДНР". Напомним, 19 сентября 2016 года в Московской области в поселке "Горки-2" было совершено роковое покушение на главаря террористической организации "Оплот" Евгений Жилина, после чего боевик скончался.
Теги: Россия, Донбасс, Ташкент, убийство, боевик, покушение, ДНР, Захарченко, Жилин
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