Украина подняла боевую авиацию в небе над Донбассом

31.07.2018 13:20

Украинская армия подняла боевую авиацию на юге Донбасса в акватории Азовского моря на учениях, отработав тренировку блокирования высадки вражеского морского десанта на побережье.

Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление пресс-службы Операции Объединенных сил, передает dialog.ua.

Стало известно, что украинские военные подняли в воздух боевые вертолеты "Ми-24" и "Ми-8", главной задачей которых была отработка удара по силам условного противника, который может высадиться на побережье Азовского моря. Тактические маневры боевой авиации будут проходить в течение 2 суток в окрестностях Мариуполя.

СМИ напомнили, что после оккупации Крыма в 2014 году российские военные вступили в жесткую конфронтацию с Украиной в акватории Азовского моря, что в последние месяцы вылилось в попытку уничтожить экономический потенциал Мариуполя и его порты блокированием морских судов.