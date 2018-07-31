Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ВСУ показали "кошмар" российских военных: мощный гранатомет СПГ-9 подрывает танки и бронетехнику

31.07.2018 16:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ВСУ показали "кошмар" российских военных: мощный гранатомет СПГ-9 подрывает танки и бронетехнику

Подразделения украинской армии показали фото работы мощного противотанкового гранатомета "СПГ-9" на одном из полигонов Донбасса.

Кадры стрельбы были опубликованы на странице 93-й ОМБр в социальные сети. В сообщении отмечается, что мобильный станковый гранатомет поражает бронетехнику и танки боевиков, а также живую силу, передает dialog.ua.

Гранатомет имеет максимальную дальность стрельбы 1300 метров, а при использовании раздельной наводкой осколочной гранаты — 4500 м. Он имеет сразу 4 модификации, каждая из которых имеет свои тактические преимущества.

При этом солдаты отмечают, что переносная пушка постоянно используется ВСУ во время выполнения военных задач на передовой.



Теги: Россия, Донбасс, полигон, гранатомет, ВСУ, бронетехника, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх