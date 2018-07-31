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Архив - Донецкая область

Взрыв в Еленовке. Погасло освещение, горожане услышали гул

31.07.2018 08:08
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Взрыв в Еленовке. Погасло освещение, горожане услышали гул

Жители временно оккупированной Еленовки (Донецкая область) сообщают о сильном взрыве в городе или его окрестностях.

Об этом очевидцы пишут в социальных сетях, передает donpress.com.

По их словам, взрыв был неясной природы, и после него произошло короткое замыкание. В результате - погасло освещение на местной железнодорожной станции.

"В Еленовка чёт бахнуло,блымнуло белым светом,загудело как при замыкании и потухли фонари освещения на ж/д станции", - написал местный житель.

Подробностей об инциденте пока нет.



Теги: Донбасс, взрыв, железнодорожный вокзал, короткое замыкание, оккупация, Еленовка, соцсети
 
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