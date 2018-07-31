Взрыв в Еленовке. Погасло освещение, горожане услышали гул

31.07.2018 08:08

Жители временно оккупированной Еленовки (Донецкая область) сообщают о сильном взрыве в городе или его окрестностях.

Об этом очевидцы пишут в социальных сетях, передает donpress.com.

По их словам, взрыв был неясной природы, и после него произошло короткое замыкание. В результате - погасло освещение на местной железнодорожной станции.

"В Еленовка чёт бахнуло,блымнуло белым светом,загудело как при замыкании и потухли фонари освещения на ж/д станции", - написал местный житель.

Подробностей об инциденте пока нет.