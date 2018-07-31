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Захарченко приказал увеличить тарифы на комуслуги для отдельных категорий
31.07.2018 08:26
Главарь "ДНР" Александр Захарченко своим "указом" увеличил коммунальные тарифы в"республике" для определенных категорий.
Представитель "ДНР" Евгений Орлов заявил, что главарь боевиков издал "указы", согласно которым с "юридических лиц" и бюджетных организаций ОРДО будут собирать серьезные суммы за коммунальные услуги, передает donpress.com.
Орлов уточнил, что рост цен услуг совпадает с учреждением "Миндохом ДНР" своих организаций "Донбасстеплоэнерго" и "Вода Донбасса".
По его словам, сумма оплаты данными организациями электроэнергии снизилась в 5 раз. Так, для "национализированного" ЕМЗ стоимость водоснабжения и водоотведения увеличена на 67,2% и 126,2% .
Теги: Донбасс, увеличение, коммунальные услуги, тарифы, ДНР, Захарченко
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