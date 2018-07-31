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Архив - Донецкая область

Захарченко приказал увеличить тарифы на комуслуги для отдельных категорий

31.07.2018 08:26
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Захарченко приказал увеличить тарифы на комуслуги для отдельных категорий

Главарь "ДНР" Александр Захарченко своим "указом" увеличил коммунальные тарифы в"республике" для определенных категорий.

Представитель "ДНР" Евгений Орлов заявил, что главарь боевиков издал "указы", согласно которым с "юридических лиц" и бюджетных организаций ОРДО будут собирать серьезные суммы за коммунальные услуги, передает donpress.com.

Орлов уточнил, что рост цен услуг совпадает с учреждением "Миндохом ДНР" своих организаций "Донбасстеплоэнерго" и "Вода Донбасса".

По его словам, сумма оплаты данными организациями электроэнергии снизилась в 5 раз. Так, для "национализированного" ЕМЗ стоимость водоснабжения и водоотведения увеличена на 67,2% и 126,2% .



Теги: Донбасс, увеличение, коммунальные услуги, тарифы, ДНР, Захарченко
 
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