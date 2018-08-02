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Боевики «ДНР» и «ЛНР» наращивают тяжелое вооружение – танки, минометы и БМП
Боевики «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наращивают запрещенное вооружение – танки, минометы, БМП и другое.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 30 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «29 июля в неподконтрольном правительству районе беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ зафиксировал буксируемый миномет (2Б9 «Василек», 82 мм), размещенный в нарушение линий отвода неподалеку от н. п. Калиновое (60 км к западу от Луганска).
30 июля за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе наблюдатели видели 3 танка (Т-72) возле н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка).
28 июля в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 2 МТ-ЛБ возле н. п. Катериновка (быв. Юбилейное, 8 км к западу от Луганска), 1 ББМ(неустановленного типа) неподалеку от н. п. Золотое-5 (Михайловка; 61 км к северо-западу от Луганска) и 1 ББМ (неустановленного типа) возле н. п. Новоалександровка (65 км к западу от Луганска). 29 июля мини-БПЛА СММ обнаружил 2 БМП-2, 3 бронетранспортера (типа МТ-ЛБ) и 2 зенитные установки (ЗУ-23-2), установленные на военные грузовики, вблизи н. п. Кадиевка (50 км к западу от Луганска)».
Теги: Донбасс, беспилотник, вооружение, ДНР, ЛНР, боевики, бронетехника, СММ ОБСЕ
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