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Архив - Донецкая область

"Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению

02.08.2018 16:12
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"Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению

Жители временно подконтрольных боевикам "ДНР" городов, сообщают о взрывах и перемещении грузовиков с террористами. Люди также предполагают, что орки готовятся к наступлению и рассказывают об укреплении боевиками своих позиций.

В ночь на 2 августа в оккупированной Горловке прогремел мощный взрыв. Горловчане написал в соцсетях, что слышали также непродолжительную перестрелку, передает "Диалог.UA".

В пабликах писали, что наряду с мощным грохотом, раздавались звуки, похожие на попадания снярядов. "Горловка на юго-востоке видно вспышки, наверно ночные учения у орков, или хз", "Слышны прилеты", "Похоже на тяжелые прилеты, что там опять у них происходит", "Бомбануло знатно", "Странно, что сепары молчат", "Орки укрепляют свои позиции, видел несколько новых блокпостов", "Терры по ходу к чему-то готовятся, по Горловке много грузовиков с ними ездит", "Наверное что-то намечается, сосед рассказал, что отменили все выходные боевикам до середины августа" - пишут в соцсетях.



Теги: Донбасс, Горловка, взрыв, оккупация, блокпост, ДНР, боевики, наступление, соцсети
 
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