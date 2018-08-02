Через неконтролируемые пункты пропуска с РФ несут гробы с венками

02.08.2018 11:04

Через временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ, через российские пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» из Ростовской области пронесли гроб с венками.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ, имеющемся в открытом доступе, «31 июля в 4:12 на пограничном пункте пропуска «Донецк» группа из четырех мужчин и женщины пешком вошли на пограничный пункт Российской Федерации, неся в руках гроб и большой похоронный венок. Они прошли пограничные процедуры и пересекли границу в Украину. Наблюдательная миссия со своих позиций не могла выяснить, был ли гроб открыт, и находилось ли в нем тело».

При этом следует отметить, что немногим позднее жители временно оккупированного Донецка видели микроавтобус с табличкой «груз 200», проследовавший в направлении РФ.