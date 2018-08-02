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Через неконтролируемые пункты пропуска с РФ несут гробы с венками
Через временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ, через российские пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» из Ростовской области пронесли гроб с венками.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ, имеющемся в открытом доступе, «31 июля в 4:12 на пограничном пункте пропуска «Донецк» группа из четырех мужчин и женщины пешком вошли на пограничный пункт Российской Федерации, неся в руках гроб и большой похоронный венок. Они прошли пограничные процедуры и пересекли границу в Украину. Наблюдательная миссия со своих позиций не могла выяснить, был ли гроб открыт, и находилось ли в нем тело».
При этом следует отметить, что немногим позднее жители временно оккупированного Донецка видели микроавтобус с табличкой «груз 200», проследовавший в направлении РФ.
Теги: Россия, Донбасс, граница, пограничники, гроб, венки, пункты пропуска, СММ ОБСЕ, РФ
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