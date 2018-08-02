Депутат требует прямых переговоров Украины с Захарченко: украинцы ответили "регионалу"

02.08.2018 20:34

Одиозный депутат Вадим Рабинович начал отрабатывать московские деньги и продвигать российскую идею о проведении прямых переговоров с лидерами боевиков "ЛДНР" о судьбе оккупированной части Донбасса.

Заявление Рабиновича, которое было сделано им в прямом эфире телеканала News One, был опубликовано в Интернете и вызвал шквал критики у украинцев. "Нам нужны прямые переговоры с "ЛНР" и "ДНР", хотим мы этого или нет, - заявил Рабинович в прямом эфире об идее, которую давно продвигает Москва, передает dialog.ua.

Журналисты сообщают, что Рабинович вместе с хозяином телеканала News One Евгением Мараевым создали партию "За життя", которая недавно приняла в свои ряды и кума Путина Виктора Медведчука.

В Сети считают, что группа депутатов является одним из резервных планов Москвы, которая через подконтрольные политические силы планирует вернуть Украину под свой контроль. "А еще таварищ Рабинович предлагает договариваться с куриным маршалом, ташкентом и прочими военными преступниками и убийцами. Эх, была в Киеве фошистская хунта - висел бы ты на дереве", - написал пользователь.