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На Донбассе ликвидирован террорист "ДНР" из Енакиево, обещавший смерть "укропам и бендерам"

02.08.2018 10:46
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На Донбассе ликвидирован террорист "ДНР" из Енакиево, обещавший смерть "укропам и бендерам"

На Донбассе 1 августа был ликвидирован очередной террорист "ДНР" - Ярослав Комиссаров из города Енакиево.

Об убийстве наемника сообщил в Facebook офицер ВСУ, известный под ником Анатолий Штефан Штирлиц, передает "Диалог.UA".

21-летний наемник гибридной армии РФ Комиссаров из Енакиево был ликвидирован в среду, 1 августа, в районе поселка Доломитное, что в Бахмутском районе Донбасса. Это один из самых горячих участков фронта - по населенному пункту проходит линия разграничения.

Пособники наемника "ДНР" уверяют, что он был убит украинскими военными.

Стоит отметить, что погибший был ярым сторонником "русского мира". В соцсетях он активно грозил убийством "бЕндерам" и "укропам". Комиссаров также хорошо известен украинскому порталу "Миротворец".



Теги: Донбасс, Енакиево, ликвидация, наемник, террорист, ДНР, РФ
 
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